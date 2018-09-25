Китайский палеонтолог рассказал, связаны ли динозавры и драконы

Специалист Сюй Син не считает, что между динозаврами и драконами есть хоть что-то общее, несмотря на популярное мнение об их сходстве. Профессор уверен, представления о мифическом ящере в прошлом сильно отличались от современных.

Доктор Сюй Син из Главной лаборатории по изучению эволюции позвоночных и происхождения человека Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук является обладателем научных описаний около 60 таксонов динозавров. Это позволяет ему быть рекордсменом в научном мире.

По словам эксперта, внешний облик мифического существа не просто менялся на протяжении истории человечества, он сочетает в себе признаки нескольких животных, среди которых он называет и верблюда, и орла, и тигра, и коровы и даже демона. Китайский палеонтолог уверен, единственным сходством между динозавров и драконом является то, что динозавр является «сверхживотным», а дракон — «сверхдинозавром».

Сюй Син считает, что, хоть изучение динозавров не может помочь создать телефон, радио или иные современных технические устройство, однако, это является частью истории. Прошлое поможет лучше понять, в каком направлении нужно двигаться вперед. Кроме того, ученый подчеркивает, все его исследования станут частью духовной культуры.