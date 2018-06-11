В США разработали носимую гарнитуру Humm Edge для внешней стимуляции мозга

Небольшой прибор позволяет на час улучшить концентрацию и стрессоустойчивость пользователя. Об этом пишет VentureBeat.

Стартап Humm, базирующийся в Калифорнийском университете в Беркли, разработал гарнитуру Edge. Она представляет из себя обруч, который нужно носить на голове в области лба. По словам инженера из США Йена Макинтайра, носимый аппарат проводит внешнюю стимуляцию передней коры головного мозга при помощи электрических разрядов.

Разработчики обещают существенное улучшение памяти и умственных способностей. Достаточно провести 15 минут с включенной неинвазивной гарнитурой - и мозговые волны перенастроятся на более эффективный лад. В таком режиме человек лучше справляется с задачами, требующими интеллектуального напряжения. Команда Humm воспринимает свой проект, как биохакерство. Йен Макинтайр подчеркнул, что обруч Edge не требует дополнительных медитаций или настроек перед каждым применением.

Новая технология позволит избежать негативных побочных эффектов кофеина и других известных стимуляторов. Её уже тестируют на сотне добровольцев, присоединившихся к программе раннего доступа. Разработку планируют выпустить на открытый рынок под конец 2019 года по цене около 500 долларов.