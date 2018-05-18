В Китае школьники-патриоты научатся разрабатывать ИИ-вооружение

В конкурсе приняли участие 5000 патриотично настроенных учеников старших классов. Прошли отбор 23 школьника, среди них и парни, и девушки.

Пекинский технологический институт примет в свои ряды будущих инженеров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Подростки пройдут четырехлетнее обучение, чтобы в будущем создавать ИИ-вооружение. Среди учеников есть как совершеннолетние, так и кандидаты младше 18 лет.

Студентов ждут обучение машиностроению, электронике или общие основы разработки оружия. Специализацию каждый сможет выбрать на свой вкус, но только после прохождения общего вводного курса. На каждого учащегося приходится по два руководителя.

Как отмечает профессор института, умный ученик – это далеко не все, что им необходимо. Будущий специалист должен нестандартно мыслить, быть устойчивым к трудностям и бороться для достижения результатов. Также, очень важно быть патриотом своей страны и иметь большой интерес к оружию.

Вокруг искусственного интеллекта по-прежнему ведутся оживленные споры. Например, в Университете ООН опасаются ИИ-изобретений. По их мнению, роботам не составит труда отравить человека с помощью биотехнологий. С другой стороны, Россия и Китай поддерживают разработки, так как подобные инновации помогут снизить человеческие потери в случае военных конфликтов.