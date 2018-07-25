Мумии сотен животных нашли в египетских гробницах возле Каира

Культовые существа служили древним жителям страны в религиозных целях. Об этом 10 ноября заявил министр по делам древностей Халед аль-Аннани.

Ученые провели археологическое исследование некрополя Саккара, расположенного возле Каира. Им удалось найти семь гробниц. Три из них датируются периодом Нового царства, длившегося с 1570 по 1070 года до нашей эры. Ещё четыре оказались более древними и принадлежат Древнему царству. Эта эпоха прошла в 2780 – 2263 годах до нашей эры.

Внутри египетских захоронений сохранились мумии различных животных. Так в гробницах покоились останки сотен кошек. Предположительно, при жизни они жили при храмах и пользовались почтением. Кроме того, археологи отыскали мумифицированных кобру, льва и крокодила. В отдельный саркофаг жрецы поместили сотни скарабеев, которых также подвергли процедуре бальзамирования.

Халед аль-Аннани отметил, что все артефакты с 15 ноября выставят в музее неподалеку от некрополя. Он также анонсировал два важных научных открытия, о которых планируют объявить до конца года.