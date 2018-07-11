Семейные психологи объяснили природу эротических снов

Признание партнёра в том, что во сне он занимался любовью с кем-то другим, вовсе не значит, что он больше не любит свою половинку, заявили эксперты.

Семейные психологи Хильда Бёрк и Мартина Козян объяснили, что в толковании эротических снов важным является человек, с которым и произошла «измена». Если это была знаменитость, то «изменщик», скорее всего, испытывает недостаток людей с конкретными чертами характера в своём обществе. Ведь человеку свойственно наделять любимого артиста теми особенностями, которых у него может не быть. Если «измена» произошла с начальником, то так подсознание выражает скрытые профессиональные амбиции человека в момент их пика.

Сложнее психологам объяснить природу снов с участием друзей или хороших знакомых. В таких случаях мозг может говорить о разных вещах, поэтому после пробуждения, особенно, если сон с конкретным другом повторялся неоднократно, следует ещё раз проанализировать своё отношение к этому человеку. Бывает так, что романтические чувства действительно имеют место быть. Если во сне пришлось «изменить» с другом своего пола или, наоборот, с неприятным человеком, то это говорит о тех чертах характера, которые «неверный» очень хочет перенять себе.