Ученые обнаружили в Чили древние каменные постройки для ритуалов

Лаутаро Нуньес и Кэтрин Перлес провели раскопки в Чили. В ходе исследования ученые обнаружили новое применение уже найденных ранее каменных комплексов.

Раннее проводилось исследование двух каменных построек времен Неолита – Тулан-52 и Тулан-54. Они находятся в Чили в пустыне Атакама. Повторные раскопки показали, что жизнь охотников-собирателей, которые возвели эти постройки, была намного сложнее и осмысленнее, чем предполагалось раньше.

Первое исследование показало, что сооружения применялись для недолгосрочного пребывания. Новые выводы заключаются в том, участки никогда не применялись как место проживания. Оба сооружения имеют ряд безоговорочных признаков проведения на них ритуальных обрядов. Об этом говорят найденные золотые изделия в форме голов хищных птиц, плиты для шлифования, растворы для приготовления красителей и растения, вызывающие галлюцинации, а также множество останков младенцев. Главную цель ритуалов пока что выяснить не удалось.