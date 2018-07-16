Якутские новаторы записали для основателя компании Space X видеообращение, в нем они пригласили его лично ощутить на себе температуру самой холодной точки планеты.

9 ноября в Якутске прошла открытая встреча молодежи на тему «Добрый вечер, Илон Маск». Мероприятие проходило в штаб-квартире новаторов Якутии. Локация называется «Точка кипения». В ходе встречи молодежь обсудила тему того, что сотрудничество новаторов Якутии с Илоном Маском могло бы сделать Республику локацией, где происходит глобальное техническое развитие.

По словам якутских новаторов, они приглашают Илона Маска для сотрудничества и создания новых проектов. Если инженер примет приглашение, то он сможет протестировать свои электрокары в условиях низкой температуры.

Илон Маск может приехать в Якутию, чтобы также рассмотреть перспективную идею по размещению международного полигона марсианской экспедиции. По мнению якутских ученых, в условиях климата Республики можно испытывать приборы и технологии, предназначенные для Красной планеты. Согласится ли Илон Маск приехать в Якутию и покажутся ли ему предложения от новаторов перспективными – пока что не известно.