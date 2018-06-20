Ученые раскрыли секрет следов рептилии возрастом 310 миллионов лет

Оказалось, первые ящеры в Северной Америке двигались боком. Об этом свидетельствуют отпечатки на булыжнике из Большого каньона.

Накануне в городе Альбукерке прошла встреча Общества палеонтологии позвоночных животных. Стивен Роулэнд и его команда из Университета Невады в Лас-Вегасе представили коллегам фотографию со странными следами на камне, добытом в ходе раскопок на территории штата Колорадо. Согласно анализу, их возраст составляет около 310 миллионов лет. Это всего на 2 миллиона лет позже появления первых рептилий. Вероятно, следы оставил один из древнейших представителей класса.

Долгое время ученые не могли понять природу загадочных отпечатков. Они выглядят так, будто участок одновременно пересекли две "ящерицы" разного размера. Позже Стивен Роулэнд догадался, что животное было одно, но шло боком. Авторы исследования сомневаются, что это нормальный способ перемещения для обнаруженного вида. Возможно, рептилия сопротивлялась сильному ветру или поднималась по склону рельефа. В ходе дальнейшей работы сотрудники Университета Невады планируют воссоздать внешний вид древнейшего ящера по отпечаткам его лап. Это даст новые аргументы в спорах о строении предков динозавров.