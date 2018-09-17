Ученые решили опровергнуть теории о Венере

Ученые из Университета Висконсина решили опровергнуть теории о Венере, которые предполагались ранее. Они также узнали, что среди облаков планеты может возникать и существовать жизнь.

Незадолго до новых открытий ученые думали, что небесное тело не может каким-либо образом быть обитаемым, так как климатические условия, а также серные дожди не позволяют этого. Но на высоте около 50 километров температура становится около 60 градусов Цельсия и условия становятся намного лучше. Более того исследователи сообщили, что бактерии, а также споры плесени можно обнаружить на 15-километровой высоте, где находятся атмосферные слои Земли.

С древнего времени люди говорил, что водяной пар, который остается в облаках, может стать отличной средой обитания для микробов. Они смогли бы питаться и получать энергию в таких местах. Данное предположение является верным благодаря наличию темных пятен, которые замечены в атмосфере, поглощающие 40% ультрафиолетового света.

Ранее ученые нашли новый вид вулканического пепла, который образовался на территории центрального Орегона около 7 млн лет назад.