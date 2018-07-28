Астрономы обнаружили сверхбыструю черную дыру

Сегодня, 18:59 \\ Наука

По своей массе обнаруженная черная дыра в десять раз больше Солнца. Об этом рассказал Родриго Неммен, главный автор исследований.

Рентгеновская обсерватория Chandra в Индии нашла в космосе черную дыру, которую уже называют одной из самых быстрых за всю историю существования человека. Космический объект вращается слишком близко к показателю, который Альберт Эйнштейн вывел в своей Теории относительности. Гравитационное поле черной дыры в 10 раз тяжелее массы Солнца, что позволяет ей двигаться быстро. Эйнштейн также отмечал, что от скорости вращения черной дыры зависит то, способна ли она вращать пространство вокруг себя.

Особенностью найденной черной дыры является рентгеновское излучение, которое испускает газы и пыль, нагретые до высоких температур.

Уникальную скорость космического объекта подтвердили коллеги из штатов, которые сотрудничают с индийскими учеными.

Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

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Автор - София Волкова
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