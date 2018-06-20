Ученые испытали летучих мышей в аэродинамической трубе

Методы их полета оказались намного сложнее и разнообразнее, чем описывали предыдущие модели. Исследование опубликовано в издании Journal of the Royal Society Interface.

Сотрудники Университета Лунда в Швеции провели новый эксперимент на летучих мышах. Они выбрали двух тренированных бурых ушанов и поместили их в аэродинамическую трубу. Мотивацией для продвижения в сильном воздушном потоке служили мучные черви, размещенные внутри установки на движущейся подвеске. Все действия животных фиксировали две синхронизированные камеры HighSpeedStar3 с разрешением в 1024 × 1024 пикселей и частотой в 640 Hz.

В ходе испытаний ученые заметили, что летучие мыши используют разные вариации толчков, восходящего и нисходящего планирования, чтобы добраться к цели. Иногда они нарушают симметрию движений для более точных маневров. При этом бурые ушаны в доли секунды реагировали на перемещение червей и корректировали свои действия. Ученые отмечают, что эксперимент позволил узнать много нового о поведении кожекрылых и разрушил некоторые теории. В дальнейшем авторы планируют изменить некоторые условия, чтобы изучить процесс более широко.