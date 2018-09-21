Ростовские ученые работают над биоактивными каркасами для восстановления костей

Инженеры Донского государственного технического университета в Ростове трудятся над созданием биоактивных каркасов. Новая технология позволит вырастить специальные импланты из живых клеток. Каркасы также именуют скаффолдами.

По мнению авторов идеи, данное изобретение найдет свое место в регенеративной медицине, так и в научно-исследовательской деятельности.

Врожденные патологии, травмы, неудачные операции способствуют целому ряду дефектов, от которых тяжело избавиться. Новые пути решения подобных случаев сейчас особенно востребованы. Сегодня восстановить поврежденные ткани вполне возможно путем костной аутопластики или аллопластики. Для этого нужен донор, которого очень проблематично найти. Также существует большой риск пустить в организм инфекцию, и биоматериал может просто не прижиться. Проект ростовских ученых поможет избежать этих опасных последствий. Об этом высказался руководитель проекта Сергей Чапек.

Суть инновации в том, что каркас будет смоделирован на 3D-принтере, после чего новые клетки костной ткани выстроятся вокруг каркаса. Эта ткань будет целиком соответствовать особенностям поврежденной ткани. Так появятся импланты, которые организм не будет отторгать. Основным материалом скаффолдов станет медицинский сплав титана.

Пробные образцы скаффолдов уже отправлены в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, где специалисты попробуют вырастить новые человеческие клетки.