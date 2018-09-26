В 1972 году Солнце привело в действие мины Вьетнамской войны

Современные ученые смогли разгадать, почему 4 августа 1972 года морские мины начали непроизвольно срабатывать.

Американские специалисты разгадали загадку, которая не давала покоя несколько десятилетий. Во время войны во Вьетнаме, командование ВМФ США разработало операцию по минированию водных подходов к вьетнамским портам и гаваням. Американские самолеты буквально начинили все прибрежные воды минами различного действия. Главными раздражителями взрывного механизма были акустические сигналы от проходящих вблизи судов, касание корпуса и изменения в магнитном поле. 4 августа 1972 года несколько десятков мин начали непроизвольное срабатывание. Тогда никто не мог понять, что послужило этому причиной.

Группа ученых провела исследования, в ходе которых выяснилось, что магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, привела в действие взрыватели на глубинных минах. Свои выводы эксперты опубликовали на страницах издания Space Weather. Ученые рассказали, что в тот день магнитная буря была достаточно сильной. Она нарушила работу множества электронных приборов по всей планете, в том числе начала непроизвольное разминирование вьетнамского порта.