Орангутаны способны изготавливать крючки для добывания пищи

Биологи выяснили, что орангутаны умеют делать крючки из подручных средств, чтобы достать пищу из труднодоступного места.

Группа германских и австрийских специалистов в области биологии сделала интересное открытие в способностях орангутанов. Результаты своих наблюдений за поведением приматов они опубликовали на страницах Scientific Reports.

В процессе эксперимента, проходящего в Лейпцигском зверинце, ученые длительное время наблюдали за орангутанами. К ним в вольер положили прямой отрезок металлической проволоки. Спустя какое-то время, обезьянам принесли стеклянную, вертикальную трубу, на дно которой положили угощение. Почти все исследуемые особи воспользовались самодельным крючком из проволоки. Орангутаны брали один ее конец в зубы, а второй плотно фиксировали в руке, постепенно загибая проволоку в крючок. Этим приспособлением приматы доставали угощение из трубки. После такого эксперимента, ученые провели обратное исследование. Положили горизонтальную трубку с кормом в середине. Рядом положили согнутую проволоку. Все орангутаны выравнивали прут и пропихивали угощение к выходу.