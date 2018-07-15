Ученые открыли новую причину низкого роста пигмеев

Островные аборигены могли стать приземистыми для быстрой добычи пищи. Такое исследование размещено в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Антропологи до сих пор ломают голову над загадкой низкого роста пигмеев. Новую гипотезу разработала группа ученых из Гарвардского, Калифорнийского и Эксетерского университета, а также из Института расширенного изучения в Тулузе. Они предположили, что низкорослость появилась в результате эволюционного отбора для более удобной охоты в тропических лесах.

Ученые создали биомеханическую модель перемещение по джунглям людей, обладающих разным ростом. Кроме того, команда привлекли к эксперименту жителей Западной Малайзии и Боливии. Пигмеям и более высоким представителям населения пришлось идти по местному лесу на скорость. Оба исследования показали, что людям с низким ростом удобнее пробираться сквозь заросли. Вероятно, это и стало причиной появления у пигмеев столь отличительной черты.

Изначально такое название получила группа народов из экваториальной части Африки. Позднее похожих людей встретили в Австралии, Юго-Восточной Азии, Океании и некоторых других регионах. Некоторые ученые считают, что низкий рост оберегает пигмеев от высокой температуры и влажности окружающей среды.