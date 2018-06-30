Ученые выяснили, что сон не в полной темноте опасен для здоровья человека

Ученые сообщили, что сон, который происходит не в полной темноте, может быть опасен для человека. Этот факт провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, а также вызывает рак. Но вставать до восхода солнца тоже довольно пагубно влияет на здоровье.

Александра Калинкина, которая является главой в центре медицины сна МГУ им. Ломоносова , сообщила, что свет влияет на увеличение гормона мелатонина, посылающего сигнал клеткам организма о том, что приходит ночь. Каждая клетка владеет своими часами, которые функционируют по своему циферблату, из-за чего часы работы у некоторых клеток расходится от 24-часового цикла, а сам мелатонин определяет команду на регулирование этого цикла.

Более того, исследователи узнали, что люди, которые просыпаются до того, как взойдет солнце, страдают от нарушения иммунной системы. У них также появляется состояние депрессии, которое постепенно развивается. Для людей, работающих по ночам, врачи предполагают развитие онкологии. Данный режим нарушает биологические часы человека, что повышает риск к заболеваниям рака.

При этом ученые рассказали, что самое лучшее время для сна начинается после 22:00. Хороший и здоровый сон будет только в том случае, если он составляет от 7 до 9 часов. Есть исключения, которые допускаются специалистами в виде 6 и 10 часов сна.

Ранее ученые выяснили, что в Сибири обитает рыба, одного грамма которой хватит для нормы человека, чтобы получить полезные жиры и омега-3.