Жители Анд приспособились к высотной жизни благодаря картофелю

Специалисты из Университета Эмори разобрались, что помогало горцам в Андах приспособиться к условиям высокогорья.

Американские палеонтологи выяснили, что повлияло на адаптацию горных народов Перу и Чили, проживающих на высотах более 2,5 километров над уровнем моря. В исследовании принимали участие ученые из Университета Эмори, расположенного в Атланте. В ходе эксперимента, специалисты взяли пробы ДНК у нескольких представителей народности Анд, живших в разное время. Наиболее старый образец был взят с останков, которым почти 7000 лет.

Полученные результаты генетической экспертизы древних останков, ученые сравнили с анализами современных жителей горного хребта в Южной Америке. Оказалось, что у всех экземпляров есть некоторые мутации в гене DST, связанные с сердечно-сосудистой системой. Сердце у горцев оказалось более крепким, чем у жителей равнины. Самым главным фактором адаптации к высокогорью ученые назвали изменения генов, отвечающих за переработку крахмала. Выращивание картофеля в Андах практиковалось очень давно, поэтому древние индейцы быстрее приспособились к разряженному воздуху горного хребта.