Каждый второй ребёнок подвергался издевательствам в школе - исследование

Сегодня, 10:42 \\ Наука

Исследование показало, что 45% детей от 11 до 16 лет подвергались жестокому обращению хотя бы единожды.

Треть была подвержена онлайн-запугиваниям, а 87% хоть раз наблюдали за тем, как один ученик издевался над другим. Получается, что практически каждый второй ребёнок перетерпел это на себе. Сообщество по борьбе с издевательским отношением опросило 1000 детей, в результате выяснилось, что 4% из них запугивают каждый день, что примерно равно целому классу учеников. То есть, если взять срок в 6 месяцев, то можно сказать, что каждый день издевались над одним учеником из каждого класса. Марта Эванс, руководитель благотворительной организации отметила, что жертвы издевательств подвергаются более высокому риску возникновения проблем с психикой, а также оканчивают школу с худшей квалификацией.

Они призывают взрослых развивать в детях модель уважительного поведения, чтобы помочь прекратить запугивания в школах. Исследование также показало, что 41% детей видело взрослых, издевающихся друг над другом, как лично, так онлайн и в СМИ.

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Автор - Хельга Финская
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