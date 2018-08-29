Каждый второй ребёнок подвергался издевательствам в школе - исследование

Исследование показало, что 45% детей от 11 до 16 лет подвергались жестокому обращению хотя бы единожды.

Треть была подвержена онлайн-запугиваниям, а 87% хоть раз наблюдали за тем, как один ученик издевался над другим. Получается, что практически каждый второй ребёнок перетерпел это на себе. Сообщество по борьбе с издевательским отношением опросило 1000 детей, в результате выяснилось, что 4% из них запугивают каждый день, что примерно равно целому классу учеников. То есть, если взять срок в 6 месяцев, то можно сказать, что каждый день издевались над одним учеником из каждого класса. Марта Эванс, руководитель благотворительной организации отметила, что жертвы издевательств подвергаются более высокому риску возникновения проблем с психикой, а также оканчивают школу с худшей квалификацией.

Они призывают взрослых развивать в детях модель уважительного поведения, чтобы помочь прекратить запугивания в школах. Исследование также показало, что 41% детей видело взрослых, издевающихся друг над другом, как лично, так онлайн и в СМИ.