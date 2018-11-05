Ученые обнаружили самую полезную рыбу

Ученые обнаружили вид рыбы, 30 граммов которой хватает, чтобы покрыть рекомендованную врачами норму, которая поддерживает полезные жирные кислоты в течении суток.

Данное открытие смогли обнаружить специалисты из Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН. Они заметили, что довольно редкое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 находится в боганидском гольце, который обитает в арктической зоне в Сибири.

Уже давно известно, что рыба, а также морепродукты являются необходимой пищей для получения полиненасыщенных жирных кислот из семейства омега-3. Рекомендованная порция является в размере грамма, если же употреблять еще меньшее количество, то человеку будет недостаточно данного вещества в организме. О таких результатах и порциях сообщила всемирная организация здравоохранения. При употреблении порции меньше одного грамма повышается риск развития сердечно-сосудистых болезней. Более того, морепродукты способны улучшить деятельность мозга, нормализовать память и повысить способность к обучению.

Ранее ученые выяснили, что пища вегетарианцев является одной из самых полезных. При ее употреблении замедляется процесс старения, а также не нужно прикладывать усилия на диеты, так как данный рацион помогает похудеть.