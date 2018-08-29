В Китае к работе телеведущего присоединился искусственный интеллект

Один из эфиров на китайском телевидении провел робот с искусственным интеллектом. Об этом позаботилось китайское агентство «Синьхуа» и компания Sogou.

Первая трудовая деятельность робота-телеведущего состоялась на Всемирной конференции по интернету в Китае. Робот создавался как точная копия ведущего Чжан Чжао. Искусственный интеллект обучился необходимому поведению, просматривая настоящие выпуски новостей. Он изучал мимику, голос и постановку речи Чжан Чжао. Также, роботу досталась внешность ведущего. У ИИ-ведущего есть версия, говорящая на английском языке.

Разработчики из компании Sogou похвастались, что их творение сможет работать круглые сутки. Благодаря такому изобретению, информационное агентство может использовать «двойника» для быстрых новостных сюжетов.

«Синьхуа» сообщают, что боятся нечего: роботы будут сообщать такие же достоверные данные, как и настоящие ведущие. Работать ИИ-ведущие будут на сайте агентства, в мессенджерах и приложениях.

Для информационных агентств это большой шаг вперед. На качестве сообщаемых новостей нововведение никак не отразится, а с финансовой точки зрения будет больше выгоды, так как ИИ не нуждается в гриме и студии.