Учёные разработали технологию, повышающую эффективность иммунотерапии рака

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне создали методику, которая позволяет направлять иммунотерапевтические препараты на конкретные раковые клетки, при этом устраняет любые риски нанесения вреда здоровью или возникновения побочных эффектов.

Точность подобной терапии оказалась как никогда высокой: лекарство без труда нацеливается на поражённые клетки, что устраняет негативные последствия лечения и позволяет производить лечение гораздо быстрее. Раньше процесс идентификации злокачественных клеток занимал около года, однако теперь учёным удалось ускорить его – для соединения отдельных Т-клеток с раковыми понадобится всего лишь несколько суток. Более того, благодаря технологии снижаются затраты на производство индивидуальных иммунотерапевтических препаратов.

Командой учёных руководили Вэйань Чжао и лауреат Нобелевской премии по медицине 1971 года биохимик Дэвид Балтимор. Уникальная технология сделает лечение рака доступнее и ускорит работу в области иммунотерапии.

Ранее специалисты из Американской ассоциации исследований рака провели успешные испытания новой противораковой терапии. Другие учёные из Университета Эдинбурга создали методику, которая помогает находить различия между иммунными клетками в опухолях.