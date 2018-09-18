Косоглазие у детей возникает как следствие курения матерей во время беременности

Исследователи университета в Ухане выяснили, что риск рождения косоглазого ребёнка увеличивается вдвое, если мать курит во время беременности.

Специалисты из научно-технического уханьского университета провели исследование среди 5 000 младенцев и подростков, которые страдают от заболевания косоглазием. Связующим звеном причин для возникновения косоглазия была пагубная привычка матерей употреблять никотиновые изделия в период вынашивания ребёнка. Курение сказывалось не только на зрительных функциях детей, но и в дальнейшем приводило к психологическим проблемам из-за комплексов, связанных с косоглазием. Если количество «потребляемых» сигарет в день достигает 10, то риск развития нарушения зрительных органов составляет практически 80%.

Курение оказывает негативное влияние не только на человека, который в ответе сам за себя, но и подавно на человека, который вынашивает в себе ещё одну жизнь. Как следствие, при употреблении алкоголя и никотиновых изделий во время беременности есть риск возникновения нарушения не только глазных функций, но и возникновения других болезней, в частности, связанных с работой головного мозга.