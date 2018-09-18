Косоглазие у детей возникает как следствие курения матерей во время беременности

Сегодня, 21:01 \\ Наука

Исследователи университета в Ухане выяснили, что риск рождения косоглазого ребёнка увеличивается вдвое, если мать курит во время беременности.

Специалисты из научно-технического уханьского университета провели исследование среди 5 000 младенцев и подростков, которые страдают от заболевания косоглазием. Связующим звеном причин для возникновения косоглазия была пагубная привычка матерей употреблять никотиновые изделия в период вынашивания ребёнка. Курение сказывалось не только на зрительных функциях детей, но и в дальнейшем приводило к психологическим проблемам из-за комплексов, связанных с косоглазием. Если количество «потребляемых» сигарет в день достигает 10, то риск развития нарушения зрительных органов составляет практически 80%.

Курение оказывает негативное влияние не только на человека, который в ответе сам за себя, но и подавно на человека, который вынашивает в себе ещё одну жизнь. Как следствие, при употреблении алкоголя и никотиновых изделий во время беременности есть риск возникновения нарушения не только глазных функций, но и возникновения других болезней, в частности, связанных с работой головного мозга.

Поделиться новостью:
Автор - Хельга Финская
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ