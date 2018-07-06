Ученые заставили грибы вырабатывать электричество вместе с бактериями

Сегодня, 19:54 \\ Наука

К ним присоединили живые солнечные батареи. Исследование описали в журнале Nano Letters.

 Сотрудники Технологического университета Стивенса в США обратились к биофотовольтаике. Эта отрасль науки предполагает использование солнечных панелей на основе цианобактерий. Эти водные микроорганизмы расщепляют воду на ионы водорода, кислород и электроны, которые можно вылавливать электродами. Таким образом, солнечная энергия превращается в электрическую.

Главными недостатками технологии являются короткий срок жизни бактерий и несовместимость соседних элементов общего комплекса. Группа ученых во главе с Ману Маннуром заставили участвовать в процессе живые грибы. Во время эксперимента они превратили шампиньон в подложку для бионической электростанции. По словам авторов, он обеспечил бактериям доступ к влаге и подходящий температурный режим.

Саму панель напечатали на шляпке в два этапа. Сначала при помощи 3D-принтера нанесли разветвленную схему токосборника из иономеров PEDOT:PSS и нанолент графена. Поверх этого в форме спирали допечатали гидрогель из альгината натрия, цианобактерий из рода Anabaena и питательных веществ для них. Такой комплекс вырабатывает до 67 наноампер. Как доказали эксперименты, трехмерная печать улучшает производительность панели. А живой гриб позволяет бактериям продержаться около трех дней. Биоинженеры пытались заменить организм на полисилоксановую подложку той же формы, но результат оказался куда хуже.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ