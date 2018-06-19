Неупорядоченная мозговая активность является признаком шизофрении - учёные

Сегодня, 18:49 \\ Наука

Международная группа специалистов обратила внимание на функциональную архитектуру мозга.

Неврологи определили структуру мозговой деятельности, связанную с развитием шизофрении, которая, может использоваться в качестве маркера для ранней диагностики болезни. Они указывают, что шизофрения, вызывающая бред, галлюцинации и когнитивные отклонения, обычно проявляется у подростков или в молодом возрасте. Некоторые признаки позволяют определить заболевание на раннем этапе. Например, учёные рассказали, что прежде, чем начать испытывать психотические эпизоды, характеризующиеся изменениями в поведении или потерей реальности, больной отличается неупорядоченной мозговой активностью, перескакивает с темы на тему и отвечает на вопросы невпопад.

Исследования показали, что у 25% больных первые признаки шизофрении являются именно такими. Сейчас учёные проводят наблюдения более молодых групп риска – они обследуют детей с семейной историей шизофрении. Специалисты тестируют ранние медикаментозные и невербальные вмешательства, которые могут помочь в борьбе с симптомами шизофрении, включая когнитивную поведенческую терапию. В планах медиков значится обучение больных медитации для снижения активности в верхней височной извилине, которая имеет тенденцию усиливаться до и во время слуховых галлюцинаций.

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Автор - Мария Ремарк
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