Археологи нашли окаменелые останки самой маленькой человекообразной обезьяны

Эти приматы весили всего 3,5 килограмма. Находка описана в издании Journal of Human Evolution.

Ещё в 2004 году сотрудник Йельского университета Эндрю Хилл и Джеймс Росси из Университета штата Нью-Йорк провели раскопки в центральной части Кении. Они нашли окаменелые останки неизвестной обезьяны. А конкретно - несколько коренных зубов. Судя по геологическим отложениям, эти животные существовали от 12,3 до 12,56 миллиона лет назад. О некоторые биологические особенности позволили отнести их к роду Simiolus.

Позднее исследователи проанализировали строение зубов и определили примерные размеры вида, названного S.minutus. Согласно предположениям, его представители были не больше современных домашних кошек. На данный момент S.minutus считаются самыми маленькими человекообразными обезьянами, когда-либо существовавшими на Земле. Они должны были питаться листьями. Но могли употреблять и другие продукты.

Филогенетический анализ новых и уже известных данных помог авторам выявить общего предка у рода Simiolus и современных человекообразных: горилл, орангутанов и шимпанзе. Таким образом, у людей появилась более прочная связь с семейством мартышковых.