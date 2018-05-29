Археологи нашли окаменелые останки самой маленькой человекообразной обезьяны

Сегодня, 18:24 \\ Наука

Эти приматы весили всего 3,5 килограмма. Находка описана в издании Journal of Human Evolution.

 Ещё в 2004 году сотрудник Йельского университета Эндрю Хилл и Джеймс Росси из Университета штата Нью-Йорк провели раскопки в центральной части Кении. Они нашли окаменелые останки неизвестной обезьяны. А конкретно - несколько коренных зубов. Судя по геологическим отложениям, эти животные существовали от 12,3 до 12,56 миллиона лет назад. О некоторые биологические особенности позволили отнести их к роду Simiolus.

 

Позднее исследователи проанализировали строение зубов и определили примерные размеры вида, названного S.minutus. Согласно предположениям, его представители были не больше современных домашних кошек. На данный момент S.minutus считаются самыми маленькими человекообразными обезьянами, когда-либо существовавшими на Земле. Они должны были питаться листьями. Но могли употреблять и другие продукты.

Филогенетический анализ новых и уже известных данных помог авторам выявить общего предка у рода Simiolus и современных человекообразных: горилл, орангутанов и шимпанзе. Таким образом, у людей появилась более прочная связь с семейством мартышковых.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ