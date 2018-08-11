Учёные создали материал, способный очищать и расщеплять воду

Сегодня, 18:23 \\ Наука

Швейцарские учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны под руководством Кириакоса Стилиана создали материал, который поможет одновременно очищать воду и получать кислород. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

Уникальная система была разработана на основе металлоорганических соединений. В составе материала содержится фосфид никеля, который при видимом свете обеспечивает эффективный фотокатализ. Специалисты провели два типа фотокатализа. Первый из них – выработка водорода, он связан с реакцией, известной как «расщепление воды», при которой происходит расщепление молекул воды на водород и кислород. Другой тип имеет название «деградация органических загрязнителей», во время которого разрушаются загрязнители, находящиеся в воду. В ходе эксперимента учёные применили систему на красителе родамин Б. В результате они отметили эффективность материала и его способность одновременно совершать два действия.

Учёные из Университета Алабамы в Хантсвилле предложили очищать воду другим методом, а именно с помощью устройства, использующего плазменные струи и гидроксильные радикалы.

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Автор - Елена Андреева
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