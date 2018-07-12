Учёные показали останки гигантских морских чудовищ, найденные в Анголе

В пятницу открывается выставка в Вашингтоне, на которой будут показаны собранные воедино кости грозы древних морей.

Ископаемые останки гигантской водоплавающей рептилии, известной под именем мозазавр, были найдены вдоль скалистых побережий Анголы, что на Западе Африки. Это место считается особым, так как раньше являло собой тонкий перешеек между разделившимися 135 миллионов лет назад Африки и Южной Америки. Жизнь тогда просто бурлила в этом месте, особенно морская. Мозазавры на тот момент были высшими водными хищниками, поддерживая свой статус около 30 миллионов лет.

Для реконструкции скелета найденной особи понадобилось задействовать целую команду учёных-палеонтологов под руководством профессоров палеонтологии Луи Джейкобса и Майкла Полцина. Найденный ими образец достигал в длину около 15 метров, веся в районе 15 тонн. Профессор Джейкобс для сравнения привёл в пример американский школьный автобус, который примерно такой же в длину. Он считает также, что у мозазавров была крепкая чешуя и мощный хвост, пожожий на акулий. А внешне мозазавры были похоже не нечто среднее между ящерицей и косаткой. Ужасающий облик морского хищника дополняли также 8-сантиметровые клыки и почти метровые в длину когти. А добычу он преследовал, как говорит Полцин, - «…любую, которая могла только попасть к нему в пасть».

Любопытным в этой находке также является то, что в предполагаемой брюшной полости особи нашли останки ещё двух меньших мозазавров. А в некоторых костях крупной особи и вовсе нашли акульи зубы. Всё это, по мнению Джейкобса, намекает на то, что данная особь сначала съела двух меньших, а потом, уже после смерти, была съедена акулами. Профессор также утверждает, что это произошло по причине быстрых геологических изменений на той территории. Сначала новое течение привлекло мелких водных обителей, которые позже привлекли крупных рыб и черепах, вслед за которыми прибыли акулы и гигантские рептилии.

«Геология управляет судьбой», - говорит Джейкобс, – «У биологической жизни просто не хватает времени адаптироваться под неё». И так длилось поколение за поколением, пока астероид не упал на Земплю, истребив динозавров и их родственников, тем самым открыв дорогу для первых млекопитающих, наших предков.