На острове Борнео учёные обнаружили древнейшее изображение быка

Группа учёных из Университета Гриффит, Австралия, совместно с Максимом Обером обнаружили в пещере на острове Борнео наскальные рисунки возрастом более 40 тысяч лет. Особый интерес у археологов вызвал бык, изображённый красной краской. Считается, что это самый древний рисунок животного, известный на данный момент. Исследование опубликовано в издании Nature.

Археологи отметили типичный для древней наскальной живописи стиль изображения – художник подобрал крупное млекопитающее, при этом увеличив тело животного и придав конечностям непропорционально маленький размер. Кроме того, они заявили, что, скорее всего, бык относится к роду бантенг.

Также на скале были найдены изображения рук. Люди того времени прикладывали ладони к камню и наносили краску сверху, благодаря чему очертания рук оставались единственным не закрашенным участком. В конце концов, археологи пришли к выводу, что часть изображений появилась в пещере 40-52 тысячи лет назад, вторая – 20 тысяч лет назад, им характерен несколько иной стиль, а изображения представлены в виде людей и рукотворных предметов. Как считают учёные, исследование поможет наглядно проследить за «эволюцией» наскальной живописи.

До сих пор самыми древними рисунками считали изображения в испанской пещере Эль-Кастильо, возраст которых оценивают в 35 тысяч лет. Рисунки на острове Сулавеси по предположениям учёных появились 23-40 тысяч лет назад.

Археологи из США и Великобритании во время работ наткнулись на остатки ракообразного, возраст которого превышает 430 млн. лет.