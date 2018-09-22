Земля все расскажет: ученые услышали «шепот» перед землетрясением

Сегодня, 04:30 \\ Наука

Российские физики открыли новый способ предсказания сейсмической активности.

Специалисты Московского физико-технического института совместно с коллегами из Института динамики геосфер нашли совершенно новый метод определения зоны будущего землетрясения. Результаты своего эксперимента ученые опубликовали в свежем номере Scientific Reports.

Главным ключом изобретенного способа является глубокий анализ самых минимальных колебаний, которые появляются в месте разлома плит. Данную активность называют «шепот Земли». Землетрясение происходит в тот момент, когда одна из плит начинает движение относительно другой. Работы по предсказанию движения земной коры проводятся очень давно. За это время пробовались различные методы. Российские ученые предложили слушать при помощи специальных приборов места соприкасания плит. Как только одна из них начнет малейшие движения – приборы зафиксируют микроколебания. Усовершенствование данного способа позволит с точностью предсказывать место и время начала землетрясения, что поможет избежать многочисленных жертв.

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Автор - Антон Словацкий
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