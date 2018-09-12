Галлы коллекционировали головы убитых врагов – ученые

Археологи доказали, что галльские племена бальзамировали и собирали головы поверженных врагов.

Теория о том, что галлы отрубали головы своим врагам, а после сохраняли их как трофеи, историками была озвучена очень давно, но прямых доказательств этому не существовало. Однако, археологическая экспедиция в южной части Франции принесла вещественные доказательства, подтверждающие теорию средневековых ученых. Все материалы опубликованы в археологическом издании Journal of Archaeological Science.

Во время раскопок специалисты обнаружили человеческие черепа, которые были обработаны хвойной смолой. На некоторых из них, отчетливо видны следы обработки острыми предметами. Как писали древние историки, голову сначала отрубали, а после готовили к демонстрации, чистили и разделывали. Затем, обработанную часть тела привозили в родную деревню, показывали всем, выставляли на площадях, либо прибивали к воротам и тому подобное. Анализ костей показал, что головы бальзамировались смесью животных жиров и смолы хвойных деревьев. Так же теорию о страшных трофеях подтверждает ранее найденная фигурка галльского воина, на лошади которого вырезаны вражеские головы.