Какаду Гоффина научились доставать еду картонным инструментом

Сегодня, 12:24 \\ Наука

В ходе эксперимента птицы выклевали длинные палочки, подходящие для решения задачи. Его результаты размещены в издании PLOS One.

 Многие птицы доказали, что способны создавать и применять инструменты для добычи пищи. К новому исследованию сотрудники Венского университета привлекли какаду Гоффина, уже имеющих опыт научной работы. Группа орнитологов во главе с Элис Ауэрсперг отобрала пять самцов и одну самку, которые ранее научились помещать ключи в замочные скважины.

На этот раз перед какаду установили коробку с прозрачными стенками. Внутри на покатой поверхности установили орех кешью. Пернатым участникам нужно было стащить угощение по платформе к окошку выдачи через узкое отверстие посреди стены. Для создания инструментов ученые предложили листы картона. При этом орех размещали на расстоянии то в 4, то в 16 сантиметров. И какаду пришлось кроме ширины регулировать ещё и длину палочки.

Подопытные быстро сообразили, что нужно делать. Они брали лист одной лапой, а затем выгрызали из него полосу при помощи клюва. Иногда они оказывались короче, чем нужно. Тогда какаду приходилось делать новый инструмент. Чтобы избежать этого в будущем, они начали вырезать полосу с запасом и укорачивать при надобности.

В итоге пернатые лакомились орехом в более 50% попыток. Однако у них возникли проблемы с шириной инструмента. По словам ученых, она зависит от расстояния между частями клюва, и какаду было сложно выгрызть более узкие полосы. Лучше всего это далось самке по кличке Финни. Скорее всего, у неё просто самый маленький клюв. Исследователи добавили, что участие в эксперименте было добровольным. По желанию, птицы летели комнату по зову и могли отказаться от условий эксперимента.

Напомним, ранее подобные способности продемонстрировали новокаледонские вороны. Они умеют собирать инструменты из нескольких частей.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ