Какаду Гоффина научились доставать еду картонным инструментом

В ходе эксперимента птицы выклевали длинные палочки, подходящие для решения задачи. Его результаты размещены в издании PLOS One.

Многие птицы доказали, что способны создавать и применять инструменты для добычи пищи. К новому исследованию сотрудники Венского университета привлекли какаду Гоффина, уже имеющих опыт научной работы. Группа орнитологов во главе с Элис Ауэрсперг отобрала пять самцов и одну самку, которые ранее научились помещать ключи в замочные скважины.

На этот раз перед какаду установили коробку с прозрачными стенками. Внутри на покатой поверхности установили орех кешью. Пернатым участникам нужно было стащить угощение по платформе к окошку выдачи через узкое отверстие посреди стены. Для создания инструментов ученые предложили листы картона. При этом орех размещали на расстоянии то в 4, то в 16 сантиметров. И какаду пришлось кроме ширины регулировать ещё и длину палочки.

Подопытные быстро сообразили, что нужно делать. Они брали лист одной лапой, а затем выгрызали из него полосу при помощи клюва. Иногда они оказывались короче, чем нужно. Тогда какаду приходилось делать новый инструмент. Чтобы избежать этого в будущем, они начали вырезать полосу с запасом и укорачивать при надобности.

В итоге пернатые лакомились орехом в более 50% попыток. Однако у них возникли проблемы с шириной инструмента. По словам ученых, она зависит от расстояния между частями клюва, и какаду было сложно выгрызть более узкие полосы. Лучше всего это далось самке по кличке Финни. Скорее всего, у неё просто самый маленький клюв. Исследователи добавили, что участие в эксперименте было добровольным. По желанию, птицы летели комнату по зову и могли отказаться от условий эксперимента.

Напомним, ранее подобные способности продемонстрировали новокаледонские вороны. Они умеют собирать инструменты из нескольких частей.