Могильное озеро с пресной водой высохло

На Острове Кильдин находится озеро Молгильное, в котором всегда была пресная чистая вода. Ученые заметили, что на сегодняшний день весть слой пресной воды исчез, а ядовитого стало на два метра больше.

Исследователи провели третью экспедицию на остров для того, чтобы провести наблюдения за сезонными изменениями в озере. Благодаря специальным приборам термологгерам, которые фиксируют перепад температуры в самых различных слоях воды в озере.

Также ученые сообщили, что с научной точки зрения озеро Могильное достаточно важный объект. Долгий промежуток времени водоем находился без каких-либо изменений, но за последние годы исследователи наблюдают масштабную динамику. Уникальность и необычность озера заключается в том, что в нем содержится три слоя воды. Первый является самым верхним, а также самым безопасным. В нем содержится пресная вода. Второй слой состоит из соленой морской воды, а третий и вовсе опасен для человека. Последний слой является ядовитым и содержит в себе сероводород.

Петр Стрелков, который является руководителем проекта, сообщил, что одной из причин пересыхания может быть то, что ручей, который впадает в водоем, также пересох и вода не поступает в озеро.

Ранее ученые из России и Китая организовали исследование, в котором изучили климатические условия и изменения. Во время второй комплексной экспедиции ученые обнаружили уникальные данные, которые влияют на состояние природной среды и климата арктического региона.