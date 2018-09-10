Северный гладкий кит находится под угрозой вымирания из-за деятельности человека

Команда учёных из Научного центра северо-восточного рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований в Массачусетсе во главе с Питером Коркероном выяснила, что присутствие человека в Атлантике негативно сказывается на популяции северного гладкого кита. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Во время исследования учёные сравнили данные о рождаемости млекопитающих с их сородичами из Южного полушария, количество которых на данный момент насчитывает примерно 15 тысяч китов, примечательно, что они реже сталкиваются с деятельностью человека. Учёные собрали сведения за последние 30 лет и подсчитали, сколько родилось телят в разных подгруппах на обоих полюсах.

Результаты оказались предсказуемы, южные киты размножались в два раза быстрее, чем их сородичи с Севера. Исследователи отмечают, что это связано именно с деятельностью человека в водах Северной Атлантики, из-за которой самки и телята чувствуют себя плохо. Основной причиной проблемы считаются сети, в которые часто попадают самки – они могут застревать в них на несколько месяцев или лет, после чего нуждаются в длительном периоде восстановления.

Как сообщила WWF за 40 лет на планете исчезло 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных. Проблема вымирания животных усугубляется из-за климатических изменений, которые запустили так называемый «эскалатор вымирания», от которого страдают горные животные, привыкшие жить в холодных условиях.