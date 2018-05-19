В Китае создали гель, способный залечивать раны и не оставлять шрамы

Группа учёных Хуачжунского университета науки и технологии в Китае создала гель на основе протеина шёлка, способный восстанавливать ткани кожи, не оставляя рубцов. Результаты работы опубликованы в издании Biomaterial Science.

Для создания геля специалисты извлекли серицин из шёлковых волокон и использовали ультрафиолетовый свет и фотоинициатор для осуществления поперечной связи белковых цепей. В итоге им удалось создать серициновый гидрогель, который отлично взаимодействует с клетками кожи и не вызывает негативных последствий. Учёные уточнили, что гель не только лечит раны, но и подавляет воспаление, способствует формированию новых кровяных сосудов и ускоряет процесс заживления. А благодаря способности направлять стволовые клетки к месту повреждения после крема на тканях не остаются шрамы, а появляется новая кожа.

Тестирование геля будет проводиться и дальше, чтобы выяснить, возникают ли после него побочные эффекты.

В октябре американские биологи из Стэнфорда создали гель, который вдвое увеличивает скорость заживления ран, и успешно испытали его на мышах. Другие биологи из США нашли способ восстановить ампутированную лапку лягушки.