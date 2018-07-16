Ученые: во Вселенной живут чернокожие высокие пришельцы

Сегодня, 16:01 \\ Наука

Уфологи из лаборатории Национального консультативного Комитета по Аэронавтике, сообщили, что в космосе живут чернокожие высокие пришельцы. Информация была опубликована в тематическом зарубежном издании.

К такому заключению ученых привели слова астронавтов, которые заметили на Луне необычное явление. Они наблюдали космические корабли пришельцев, выстроенные в ряд на краю кратера. По понятным причинам данные об этом инциденте не попали в СМИ.

У ученых нет сомнений, что люди находятся под постоянным тщательным наблюдением инопланетных цивилизаций.

Все вышеизложенное подтверждает американский астронавт Эдгар Митчелл. Он неоднократно рассказывал, что своими глазами видел тела пришельцев и разбитые воздушные судна.

Уфологи в очередной раз заявили, что не имеет смысла отрицать существование гуманоидов и поднимать на смех тех людей, кто верит в инопланетян. Человечеству стоит серьезнее отнестись к тем невероятным вещам, которые рассказывают космонавты, вернувшиеся на Землю.

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Автор - Анна Андреева
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