В Финском заливе пройдут испытания диспетчерской системы управления дронами

В скором времени Европейский консорциум SESAR Joint Undertaking собирается провести испытания диспетчерской системы для дронов, которая обеспечит контроль над летательными аппаратами во время полёта над Финским заливом, городами Финляндии и Эстонии.

В ходе тестирования специалисты планируют совершить доставку груза весом около 5 кг между Хельсинки и Таллином, операцию с группой беспилотников с вмешательством полиции в Хельсинки, одновременные полёты флота дронов над Таллином и дальние разведовательные миссии над лесами и промзонами Финляндии. Также дроны могут стать участниками морского поисково-спасательного учения.

После успешных испытаний в Финляндии и Эстонии учёные проведут тестирование на территории других европейских государств, принимающих участие в проекте SESAR. Точные сроки тестов неизвестны.

В мае 2018 года испытания диспетчерской системы управления дронами прошли в России. Результаты теста оказались успешны. Также разработка подобного механизма осуществляется в Сингапуре консорциумом Future Flight Consortium.

Ожидается, что беспилотники станут принимать активное участие в перевозке груза и в поисковых операциях в густых лесах, куда сложно добираться на вертолётах. А в Китае учёные собираются научить дрона и робота совместно изучать мир и составлять карты местности.