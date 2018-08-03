Биореактор вырастил лягушкам отрезанные лапы

Устройство на основе силикона повысило способности животного к регенерации. Об этом пишет издание Science Daily.

Американские ученые из Университета Тафтса создали на 3D-принтере силиконовый "мешок", в который залили жидкий коктейль из белков шелка и прогестероны. Упомянутый гормон участвует в процессе наращивания нервов, костей и кровеносных сосудов. Такой гидрогель должен имитировать эмбриональную среду, способствующую развитию тканей. Готовый биореактор надевали гладким шпорцевым лягушкам на место отрезанных лап. При этом одну группу подопытных лишили прогестерона, а ещё одну оставили без лечения в качестве контрольной.

После суточного воздействия биореактора, подопытных оставляли регенерировать на 9,5 месяцев. Биологи же внимательно наблюдали за процессом восстановления. У лягушек из контрольной группы на месте конечности образовался лишь короткий шип из хрящей. Успехи эксперимента без использования прогестерона оказались немногим лучше. Однако применение коктейля с гормоном спровоцировало интенсивную регенерацию тканей. В конце срока у этих лягушек появилось подобие лапы, пусть и уступающей врожденным.

Исследователи заметили, что биореактор изменяет работу нескольких генов. Новый режим не вызывает тяжелой реакции иммунитета и не дает образоваться рубцам. В дальнейшем ученые из США планируют устроить аналогичный эксперимент с мышами или другими млекопитающими. У них регенерация происходит куда хуже, чем у земноводных. За влиянием биореактора авторы намерены дистанционно следить через датчики и оптогенетическую стимуляцию.