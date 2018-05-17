Учёные: древние люди имели множество аномалий в развитии скелета

Антропологи из Университета Вашингтона в США обнаружили, что многие люди, проживающие в эпоху плейстоцена, имели аномалии в развитии. Результаты исследования опубликованы на сайте Phys.org.

Команда учёных под руководством Эрика Тринкауса изучила 66 окаменелостей древних людей старше 200 тысяч лет. Специалисты обнаружили множество анатомических отклонений, в частности, необычные особенности развития костей рук, ног, черепа и челюстей. Тринкаус видит причину аномалий в широком распространении инбридинга – близкородственного скрещивания. Кроме того, антропологи выяснили, что примерно две трети древних отклонений встречаются сейчас примерно в одном проценте случаев. Около десяти патологий вовсе неизвестны современной медицине.

Частично с выводами Тринкауса не согласилась биоархеолог Шан Халкроу из Университета Отаго. Она отметила, что некорректно сравнивать распространение скелетных аномалий у людей древнего времени с современным человеком. По её мнению, следует провести аналогию с людьми более близкой эпохи.

Ранее учёные выяснили, что вирус папилломы человека передался современным людям от неандертальца. Кроме того, восстановив грудную клетку неандертальцев, исследователи опровергли миф о коренастости и сгорбленности древних людей. Как выяснилось, у них была хорошая осанка и очень большие лёгкие.