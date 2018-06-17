Ракета «Союз-СТ» успешно вывела на орбиту новый спутник

Сегодня, 12:49 \\ Наука

Сегодня с космодрома Куру во Французской Гвиане был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-СТ". Аппарат успешно вывел на орбиту Земли европейский метеорологический спутник "MetOp-С".

Операция по запуску спутника носила название "Фрегат". О её успешном завершении написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Старт состоялся в 03:48 по Москве. Спутник отделился от ракеты и занял орбиту в 4.47 утра по московскому времени. За событием можно было наблюдать в прямом эфире на официальном сайте компании "Ariane space", которая обслуживает космодром.

"MetOp-C" является третьим спутником Европейской оргaнизации спутникoвой метеоролoгии. Спутники этой серии необходимы для определения прогнoзoв погоды на срок от 12 часов до 10 дней. Метеорологи возлагают большие надежды на новый "MetOp-C". Они надеются, что данные со спутника повысят точность прогнозов погоды.

Это был последний метеорологический спутник организации, запущенный в небо. Два его предшественника были отправлены на орбиту в 2006 и 2012 году соответственно, и до сих пор продолжают успешно функционировать и передавать данные на Землю.

Состоявшийся пуск был третьим стартом ракеты семейства "Союз" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября.

Ракета "Союз-ФГ" не смогла завершить миссию и вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем на орбиту. Космонавтам удалось благополучно эвакуировaться в спасательной капсуле на Землю. Причиной аварии стала неисправность датчика отделения боковых блоков ракеты.

Перед новым запуском ракету тщательно проверили. Никаких дефектов обнаружено не было.

Уже известно, что на 14 декабря с космодрома Куру запланирован еще один запуск ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом Composante Spatiale Optique-1.

"Союз" —трехступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства Р-7, разработанная в Советском Союзе под руководством Д.И.Козлова и Сергея Павловича Королёва. Первый запуск состоялся в ноябре 1966 года с космодрома Байконур (Казахстан). Предназначена для выведения на круговую орбиту Земли с неизменным наклонением орбиты пилотируемых космических кораблей и автоматических космических аппаратов.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ