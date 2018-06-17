Ракета «Союз-СТ» успешно вывела на орбиту новый спутник

Сегодня с космодрома Куру во Французской Гвиане был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-СТ". Аппарат успешно вывел на орбиту Земли европейский метеорологический спутник "MetOp-С".

Операция по запуску спутника носила название "Фрегат". О её успешном завершении написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Старт состоялся в 03:48 по Москве. Спутник отделился от ракеты и занял орбиту в 4.47 утра по московскому времени. За событием можно было наблюдать в прямом эфире на официальном сайте компании "Ariane space", которая обслуживает космодром.

"MetOp-C" является третьим спутником Европейской оргaнизации спутникoвой метеоролoгии. Спутники этой серии необходимы для определения прогнoзoв погоды на срок от 12 часов до 10 дней. Метеорологи возлагают большие надежды на новый "MetOp-C". Они надеются, что данные со спутника повысят точность прогнозов погоды.

Это был последний метеорологический спутник организации, запущенный в небо. Два его предшественника были отправлены на орбиту в 2006 и 2012 году соответственно, и до сих пор продолжают успешно функционировать и передавать данные на Землю.

Состоявшийся пуск был третьим стартом ракеты семейства "Союз" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября.

Ракета "Союз-ФГ" не смогла завершить миссию и вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем на орбиту. Космонавтам удалось благополучно эвакуировaться в спасательной капсуле на Землю. Причиной аварии стала неисправность датчика отделения боковых блоков ракеты.

Перед новым запуском ракету тщательно проверили. Никаких дефектов обнаружено не было.

Уже известно, что на 14 декабря с космодрома Куру запланирован еще один запуск ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом Composante Spatiale Optique-1.

"Союз" —трехступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства Р-7, разработанная в Советском Союзе под руководством Д.И.Козлова и Сергея Павловича Королёва. Первый запуск состоялся в ноябре 1966 года с космодрома Байконур (Казахстан). Предназначена для выведения на круговую орбиту Земли с неизменным наклонением орбиты пилотируемых космических кораблей и автоматических космических аппаратов.