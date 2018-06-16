Ученые нашли самый большой вулкан на планете

Сегодня, 06:30 \\ Наука

Специалисты обнаружили вулканическую систему на дне Тихого океана, площадь которой соразмерна Великобритании.

Американские геофизики из университета в Техасе, проводившие очередное исследование поверхности Земли, обнаружили на дне Тихого океана уникальную вулканическую систему, превосходящую все известные в несколько раз. Габариты найденного вулкана приравниваются к габаритам Великобритании.

Плато Таму на тихоокеанском дне, находящееся возле поднятия Шацкого, оказалось образованием когда-то извергающегося вулкана. Диаметр данного плато равняется 625 километрам. В высоту вулкан достиг показателя в 4 километра. В последний раз извержение в области плато Таму произошло около 140 миллионов лет назад. Подробные исследования найденного вулкана смогут ответить на вопрос о количестве накопленной магмы в глубинах планеты. Эксперты обратили особое внимание, что Таму находится на стыках трех литосферных плит.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ