Ученые нашли самый большой вулкан на планете

Специалисты обнаружили вулканическую систему на дне Тихого океана, площадь которой соразмерна Великобритании.

Американские геофизики из университета в Техасе, проводившие очередное исследование поверхности Земли, обнаружили на дне Тихого океана уникальную вулканическую систему, превосходящую все известные в несколько раз. Габариты найденного вулкана приравниваются к габаритам Великобритании.

Плато Таму на тихоокеанском дне, находящееся возле поднятия Шацкого, оказалось образованием когда-то извергающегося вулкана. Диаметр данного плато равняется 625 километрам. В высоту вулкан достиг показателя в 4 километра. В последний раз извержение в области плато Таму произошло около 140 миллионов лет назад. Подробные исследования найденного вулкана смогут ответить на вопрос о количестве накопленной магмы в глубинах планеты. Эксперты обратили особое внимание, что Таму находится на стыках трех литосферных плит.