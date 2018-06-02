Ученые выяснили происхождение Тропы гигантов в Великобритании

Сегодня, 04:30 \\ Наука

Ливерпульские исследователи разгадали природную загадку уникальных скальных образований в Северной Ирландии.

Ученые одного из университетов Ливерпуля смогли в лабораторных условиях продемонстрировать процесс происхождения такого интересного памятника природы, как Тропа гигантов в Северной Ирландии или калифорнийские Столбы дьявола. Скальные образования в Великобритании представляют собой огромное количество (примерно 40 тысяч) колонн из базальта, которые тесно связаны друг с другом. Внешнее сходство скал с тропинкой привело людей к мифу, что раньше по ней ходили гиганты из Ирландии в Шотландию. Отсюда пошло название Тропа, или дорога гигантов.

Для того, чтобы продемонстрировать происхождение таких причудливых образований, британские специалисты построили специальный аппарат. Привезенный североирландский базальт нагрели до состояния лавы, это примерно 1000 градусов по Цельсию, а после спрессовали. Данное исследование даст ступеньку для новых открытий в области вулканологии. «Найдя переломный момент зависимости структуры магмы от температуры, можно будет развиться в области геотермальной энергетики», - рассказал руководитель проекта.

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Автор - Антон Словацкий
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