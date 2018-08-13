Учёные разработали портативный девайс для контроля за аллергенами

С помощью этого устройства можно предотвратить попадание в организм вредных веществ.

По данным специалистов, современный человек в городских условиях ежедневно вдыхает от 100 до 1000 вредных компонентов, которые впоследствии становятся причиной тяжёлых форм аллергии, астмы и прочих сопутствующих заболеваний. Во многих крупных городах это давно стало настоящей проблемой. Помимо элементов технических отходов, в организм человека попадают пыльца, грибные споры и плесень. Учёные Калифорнийского университета разработали девайс для контроля за аллергенами, находящихся в воздухе.

С помощью машинного обучения это портативное устройство позволяет выявить и классифицировать род вредного вещества. Лазерный сканер выявляет аллергенные частицы, создаёт голографическую модель и отправляет на исследовательский сервер. Затем, применяя две нейронные сети, остаётся выявить компоненты вредоносных частиц. После этого, человек, страдающий от аллергии самостоятельно или с помощью медиков определяет меры для защиты организма. Небольшой размер и вес – около 600 грамм, позволяют не расставаться с устройством в течение дня. Специалисты советуют в домашних условиях пользоваться электронными очистителями воздуха, способными удалять до 95% аллергенов.