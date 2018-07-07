Ученые раскрыли роль дегтя в процветании викингов

Сегодня, 11:47 \\ Наука

Вещество использовалось не только для защиты кораблей, но и массово поставлялось на экспорт. Об этом историки написали в журнал Antiqiuty.

 Ещё в 2000-х годах археологи из Швеции нашли возле города Уппсала десятки воронок в земле. Согласно геохимическим исследованиям, при помощи ям древние скандинавы получали деготь около 2-5 веков нашей эры. По мнению ученых, производители заполняли их соснами, поджигали древесину и накрывали сверху торфом или углем, которые регулировали доступ кислорода к огню. В итоге смола и деготь стекали в деревянную или глиняную емкость на дне воронок. Одна такая процедура давала викингам до 15 литров дегтя.

Позднее ученым удалось отыскать земляные печи на 200-300 литров. Ими пользовались с конца 7 по 10 века. Как заметили археологи, воронки оборудовали вдалеке от населенных пунктов - не менее чем за 8 километров. Скорее всего, добычей дегтя несколько летних месяцев занимались рабы. Это могли быть пастухи, уводившие скот пастись подальше от поселений. Или же люди, которых специально освобождали от прочей работы на этот период. При этом комплексы ям устраивали рядом с лесами - источником древесины.

Сотрудники Уппсальского университета отмечают, что деготь и смола являлись важнейшим товаром для экспорта. Во время процветания своего государства, викинги завели отношения с Византийской империей, Багдадским халифатом, странами Европы и закрепились на Руси. Деготь применяют при обработке кожи и деревянных конструкций. Как указывают находки, скандинавы использовали вещество для укрепления и защиты своих кораблей от коррозии. Возможно, это и определило их господство на море. Как раскрыли ученые, на одну крупную ладью требовалось около 500 литров дегтя.

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Автор - Александр Лубяной
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