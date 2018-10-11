Ученые узнали, какие люди завидуют больше остальных

Специалисты из США провели опрос, в котором приняли участие несколько сотен человек. В результате удалось установить, что молодые люди чаще и сильнее остальных испытывают чувство зависти.

По итогу опроса выяснилось, что примерно 3/4 респондентов за последний год хотя бы раз испытали чувство зависти. Помимо этого, ученые узнали, что, как правило, зависть люди чувствуют по отношению к тем, кто к ним территориально ближе. Например, если сосед купит машину, то человек скорее позавидует ему, чем королевской семье, о роскошной жизни которой посмотрел накануне передачу. Интересно при этом, что объектом зависти, как правило, является индивид того же пола, что и завидующий. Людям свойственно остро реагировать на успехи в личной жизни, профессиональной сфере, материальном обеспечении.

Эксперты предполагают, что у зависти есть несколько степеней. Первая – мягкая – когда человек просто хочет обладать чем-то, что есть у другого. Вторая – когда ради обладания он готов причинить боль, отнять. Некоторые считают, что именно это настоящая зависть. В любом случае психологи в один голос заявляют, что это чувство очень негативно, особенно, в рабочем коллективе. Оно приводит к враждебности. Большие неприятности зависть может доставить и в личных отношениях, став причиной разрушения многолетней дружбы.