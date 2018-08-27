Школьники нашли древний топор в доме Вашингтона

Американские подростки обнаружили каменный топор, который использовался 4000 лет до нашей эры.

На участке дома первого американского президента, который сейчас известен, как музей Маунт-Вернон, группа школьников обнаружила старый топор. В ходе исследований выяснилось, что изделию около 6000 лет. Эксперты рассказали, что находка представляет огромную ценность не только возрастом, но и технологией производства, которую можно встретить крайне редко. В свое время топор точно имел высокую стоимость, так как сделан искусным мастером.

Поместье, на территории которого нашли артефакт, с 17 века принадлежало семье Вашингтонов. Сам Джордж прожил в нем до самой смерти. В 1800-х годах, дом купили представители Женской ассоциации Маунт-Вернон и сделали из него музей. В конце 20 века на территории усадьбы стали проводиться археологические работы, в которых периодически принимали участие ученики. Место знаменито своими находками предметов индейской культуры и быта.