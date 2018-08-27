Школьники нашли древний топор в доме Вашингтона

Сегодня, 11:37 \\ Наука

Американские подростки обнаружили каменный топор, который использовался 4000 лет до нашей эры.

На участке дома первого американского президента, который сейчас известен, как музей Маунт-Вернон, группа школьников обнаружила старый топор. В ходе исследований выяснилось, что изделию около 6000 лет. Эксперты рассказали, что находка представляет огромную ценность не только возрастом, но и технологией производства, которую можно встретить крайне редко. В свое время топор точно имел высокую стоимость, так как сделан искусным мастером.

Поместье, на территории которого нашли артефакт, с 17 века принадлежало семье Вашингтонов. Сам Джордж прожил в нем до самой смерти. В 1800-х годах, дом купили представители Женской ассоциации Маунт-Вернон и сделали из него музей. В конце 20 века на территории усадьбы стали проводиться археологические работы, в которых периодически принимали участие ученики. Место знаменито своими находками предметов индейской культуры и быта.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

 По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ