Ученые в Германии раскрыли тайну, почему трехвековая мумия священника не разлагалась

Сегодня, 09:39 \\ Наука

Андреас Нерлих и судебно-медицинские эксперты Питер Хофер и Оливер Пешель из Мюнхенского университета потратили несколько месяцев для проведения тщательных исследований трехвековой мумии и нашли ответ.

 Сообщается, что, когда ученые в Германии обнаружили находку, они были поражены увиденным. Известно, что священник умер в 1746 году. Однако его тело совершенно не разложилось и сохранило человеческую оболочку. Многие верующие предположили, что стали свидетелями чуда. В христианской религии сохранение физического облика после смерти считается признаком святости.

В результате исследований удалось установить, что австрийский викарий Франц Ксавьер Синдлер фон Розенгег при жизни болел туберкулезом. Выяснилось, что его смерть наступила из-за кровотечения в районе правого легкого. Интересно, но ранее считалось, что он умер от эпилепсии. Но позже выявили наличие туберкулеза. При жизни викарий был заядлым курильщиком. На вопрос, почему в течение трех веков тело священника осталось нетронутым, экспертам ответить все же удалось. Оказалось, что все дело в особом методе захоронения. Тело викария было буквально набито кусками ткани, ветками и щепками. После того, как его наполнили этими предметами, умершего священника перенесли в склеп, где условия окружающей среды были наиболее подходящими для того, чтобы гарантировать мумификацию.

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Автор - Евгения Чернобаб
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