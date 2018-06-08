Загрязнённый воздух способствует формированию аутизма у детей

Группа учёных из Университета Монаша в Австралии под руководством Юминга Го связала длительное воздействие загрязнения с развитием аутизма у маленьких детей в развивающихся странах. Результаты работы были опубликованы в издании Environmental International.

В эксперименте было задействовано 124 ребёнка, страдающих аутизмом, и 1240 здоровых детей. Исследование длилось девять лет, в течение которых учёные поэтапно обследовали добровольцев. Они рассматривали, как влияют на организм три типа твёрдых частиц - PM1, PM2.5 и PM10. Это обозначение применяется к мелким частицам в воздухе, представляющим собой побочные продукты ядовитых выбросов. Маленький размер частиц позволяет им быстрее попадать в лёгкие и кровоток, способствуя развитию ряда серьёзных патологий.

Го отмечает, что в настоящее время причины развития аутизма недостаточно изучены, однако фактор окружающей среды, наравне с наследственностью, является одним из важнейших. Кроме того он добавил, что исследования продолжатся и дальше, чтобы собрать больше информации о влиянии загрязнённого воздуха на патологию аутистического спектра.

Развитие аутизма связывают и с нарушением генов (MIR-137), отвечающих за функции головного мозга. Сейчас учёные работают над препаратом, улучшающим состояние людей с аутизмом.