Учёные: стресс в детстве приводит к депрессии в зрелом возрасте

По мнению биологов из Университета штата Огайо, рост числа тучных клеток в организме ребёнка ведёт к риску развития депрессии при достижении зрелого возраста.

В ходе эксперимента учёные сравнивали показатели травмированных и не травмированных крыс, разделив их по гендерному признаку. Травмой в данном случае считалось отлучение малыша от матери на длительный период времени. Как заявила Кэтрин Ленц, крысы, попавшие в стрессовую ситуацию, имели на 30% больше тучных клеток, чем остальные сородичи. При этом больше всего пострадали самцы. Ленц соотносит данный факт с тем, что даже среди людей мужчины больше страдают от детских травм.

Учёные предполагают, что рост клеток может быть связан с изменениями гематологического барьера, который теряет защиту, что приводит к нарушениям в развитии мозга и формировании депрессии.

Исследование этого вопроса будут продолжаться и в будущем.

Ранее учёные связали депрессию у детей с зависимостью от телевизора и смартфонов, а также с частым употреблением фаст-фуда.