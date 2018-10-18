Хокинг был неправ: Ученый опроверг теорию об исходящей от инопланетян опасности для Земли

Знаменитый физик считал, что человечество должно сделать планету незаметной для других цивилизаций, например, окружив ее каким-нибудь непропускающим радиоволны щитом, чтобы никакие существа не заметили ее просто случайно.

Когда Стивен Хокинг был жив, он говорил, что, хотя о пришельцах пока известно крайне мало, скорее всего, они настроены по отношению ко всем другим цивилизациям враждебно, потому что хотят быть доминантами. Также он говорил, что для Земли они не могут принести ничего хорошего, лишь смерть и разрушение.

Это мнение прокомментировал астроном из США Джил Тартер, которые в прошлом занимал должность директора Института поиска внеземной жизни (SETI). Согласно его словам, физик был неправ, когда на весь мир заявлял об этом.

Так, специалист опроверг теорию об исходящей от инопланетян опасности, напомнив, что Земля, в отличие от других космических объектов, сравнительно молода, как и ее население. Между тем, место обитания пришельцев, как и они сами, намного древнее. По мнению Тартера, они уже давно пережили тот период, когда решение развязывать межгалактические им казалось перспективным.

Ученые говорит, что люди пытаются найти инопланетян на протяжении примерно полусотни лет, и это можно сравнить с тем, если бы рыбак для ловли рыбы лишь один раз стаканом зачерпнул бы с океана воды. Таким же нелепым ему кажутся поиски инопланетян людьми за все это время.