Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при остановке сердца. Результаты исследования были опубликованы на сайте American Heart Association.

Как показал опрос, в ходе которого учёные из Колорадского университета под руководством Сары Перман задали вопросы ряду добровольцев, нежелание помогать женщинам вызвано страхом быть обвинённым в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Также участники отметили возможные травмы при оказании помощи, сложности, которые возникают из-за женской груди, и то, что приступ может быть специально инсценирован. Вторая группа из Университета Пенсильвании под руководством Марион Лири использовала виртуальную реальность, в которой каждый участник попадал в ситуацию, в которой прохожему на улице становилось плохо. Всё, что требовалось от добровольцев – оказать помощь, использовав дефибриллятор. В результате выяснилось, что женщины получили меньше помощи, чем мужчины.

Учёные надеются, что исследование поможет повысить осведомлённость о проблеме гендерного неравенства при оказании медицинской помощи.

Несмотря на то, что традиционно считается, что гендерные стереотипы формируются в сознательном возрасте, исследователи пришли к выводу, что уже в детстве возникает мнение, что у мужчин более выдающиеся способности, чем у женщин.